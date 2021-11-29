3 أمسيات غنائية لنجوم الوطن العربي ..تلوّن ليالي دبي

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

عاش مدرج مسرح مدينة دبي للإعلام 3 ليالٍ غنائية مبهجة، أحياها نجوم من الوطن العربي ضمن أجندة فعاليات دبي، أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.

انطلقت السهرات الغنائية مع حفل الفنانة ماجدة الرومي، في إطلالة مميزة، ملأت خلالها الأجواء فرحاً وغناء حتى منتصف الليل.

واعتلت ماجدة المسرح وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، وبدأت حفلها برسالة تهنئة لدولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها، ومن أبرزها كلمات واسمع قلبي والتوبة.

وأحيا الأمسية الغنائية الثانية، قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر الذي افتتح الحفل معرباً عن سعادته بوجوده مع جمهور دبي للمرة الثانية خلال شهر، بعد حفله في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقدّم القيصر مجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها مدرسة الحب، ليلى، وعبرت الشط.

كما أشعل الساهر حفله بأغاني الفلكلور العراقي، وفاجأ الحضور برقص الدبكة، مع أربعة من أعضاء فرقته الموسيقية.

ومازح الساهر الجمهور عندما قدمت له امراة من الحضور «هدية»، مطالباً بالانتباه إلى خطر فيروس «كورونا»، متمنياً السلامة للجميع.

واختتمت الأمسيات بحفل غنائي جمع النجمة أصالة نصري مع الفنان ماجد المهندس، في سهرة استمرت لما بعد منتصف الليل.

وبدأت أصالة حفلها بأغنيتها الشهيرة بنت أكابر، وقدمت أغنيات باللهجة الخليجية، وحرصت على الجلوس بين الجمهور لمتابعة الفقرة التي قدمها ماجد المهندس.

وأشعل المهندس الجزء الثاني من الأمسية، بمجموعة من أشهر أغانيه، وعبر عن سعادته بوجوده في دبي، وبجمهورها، واختتم وصلته بأغنية جنة التي غازل بها دول الوطن العربي؛ الإمارات، السعودية، العراق، فلسطين، سورية ومصر.

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