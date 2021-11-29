المصدر: الإمارات اليوم

هوية

أفاد ولي أمر طالب في دبي، بأن المدارس الحكومية تلزم الطلاب بإحضار الهوية الأصلية شرطاً لأداء الامتحانات، ما يعرضها للضياع، خصوصاً من الطلبة في المراحل الدراسية الأولى، داعياً إلى إعادة النظر في القرار.

وجبة

طلب مستهلك عبر تطبيق «نون فوود» وجبة غذائية، لكنه فوجئ بإلغاء الطلب بعد انتظار نحو ساعتين، بدعوى أن مكان التوصيل بعيد. وعندما استفسر عن طريقة استرداد المال، لم يتوصل إلى إجابة محددة. ورغم تقديم شكاوى وانتظار أيام عدة، إلا أن المتسوّق لم يتمكن من استرداد قيمة الوجبة التي لم يتسلمها.

ازدحام

دعا سكان في منطقة المزهر 1 في دبي، الجهات المعنية إلى حل مشكلة مرور المركبات بكثافة في المنطقة، تفادياً للازدحام المروري للطرق المؤدية إلى الشارقة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتسبب في إزعاجهم واكتظاظ الطرق الداخلية بالمركبات ابتداء من الساعة الثانية ظهراً حتى التاسعة مساء.

مواقف

واجه متسوّقون صعوبة ملحوظة في الدخول إلى بعض المراكز التجارية في دبي، والخروج منها، خلال الأيام الماضية بسبب كثافة حركة المركبات في المواقف، تزامناً مع أيام التخفيضات الكبرى. ودعوا المعنيين إلى إيجاد مخارج سهلة للذين لا يجدون مواقف شاغرة فيقررون الخروج، لكنهم يفاجأون بازدحام شديد يتعين معه الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنوا من الخروج.

انشغال

اشتكى سائقون انشغال سائقين باستخدام هواتفهم أثناء القيادة، مما يتسبب في تعطيل حركة السير، خصوصاً عند الإشارات الضوئية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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