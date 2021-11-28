رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس موريتانيا بذكرى الاستقلال

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد ولد بلال رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

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