المصدر: الإمارات اليوم

عيادة

اشتكى متعامل مع عيادة الشارقة البيطرية في الجبيل من طريقة التعامل مع المراجعين، إذ يتم رفض استقبال بعضهم رغم حصولهم على مواعيد مسبقة، فضلاً عن الطريقة غير المناسبة لتعامل موظف الأمن معهم.

تقرير

اقترح قارئ استثناء الطرف المتضرر في حوادث السيارات من شرط انتظار التقرير الطبي، في حال وجود إصابة للطرف المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث مروري، وأدى تأخر التقرير الطبي للمتسبب في تأخير صيانة سيارته أكثر من 25 يوماً، على الرغم من أن المتسبب غادر المستشفى بعد ستة أيام من الحادث.

وكالة

اشتكت متعاملة رفض إحدى وكالات السيارات إصلاح العطل الخاص بسيارتها، بدعوى أن الرفض من جانب الشركة الأم في اليابان، بينما الضمان مازال سارياً، والعطل مشمول بالضمان.

إطارات

رصد أصحاب مركبات مبالغة في أسعار بيع الإطارات بالمحال المختلفة في أبوظبي، مقارنة بما كانت عليها في السنوات السابقة، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد عادة خصومات وعروضاً مغرية مع قدوم فصل الشتاء، مطالبين بمزيد من الرقابة على تلك المحال.

تطبيق

اشتكى مستخدمون لتطبيق «كارير بايك» عدم إمكانية إضافة طريقة الدفع، على الرغم من اتباع الخطوات المطلوبة، وقالوا إن ذلك يمنعهم استخدام الدراجات المعروضة للإيجار.

خدمة

اشتكى قارئ ارتفاع كلفة أجرة خدمة التاكسي، التي تقدمها بعض الجهات عبر التطبيقات الذكية، مطالباً الجهات المختصة بمراجعة التعرفة الخاصة بهذه الخدمة وخفضها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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