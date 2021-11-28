تحضيرات مكثفة لإطلاق الدورة الـ 24 لمهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

باشرت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بتركيب أعمال فنية متنوعة في متحف الشارقة للفنون، استعداداً لانطلاق فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الفنون الإسلامية، في الـ15 من الشهر المقبل، تحت شعار «تدرجات»، وبرعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعلنت إدارة الشؤون الثقافية في وقت سابق، أن الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الـ24، ستتوزع في مختلف مناطق الشارقة، مثل: مدرج خورفكان، وبيت الحكمة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وواجهة المجاز المائية، وساحة الخط وغيرها من الأماكن التي ستزهو بتجهيزات فنية لافتة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير: «تواصل اللجان العاملة في المهرجان التحضيرات الحثيثة للدورة الـ24، استناداً إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الفنية والحضارية والتنويرية، وتأسيساً لخطاب إنساني عالمي، مركزه الثقافة والفنون، ومن اللافت أن المشاهد سيحظى بالوقوف، في هذه الدورة، أمام أعمال ذات تنوّع ثقافي عالمي، نظراً إلى تعدد الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم».

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