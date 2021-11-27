"الطوارئ والأزمات في أبوظبي" تُحدّث نسبة الطاقة الاستيعابية للحفلات

المصدر: أبوظبي - وام

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي نسبة الطاقة الاستيعابية، وشروط حضور الفعاليات والمعارض، وحفلات الزواج في الأماكن المُغلقة والمفتوحة في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

تشمل التحديثات رفع نسبة الطاقة الاستيعابية للفعاليات التي تُقام في الأماكن المُغلقة إلى 80%؛ ويتطلب حضور هذه الفعاليات والمعارض إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص PCR لا يتجاوز 96 ساعة.

كما تم تشغيل حفلات الزواج بطاقة 60% من السعة الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد المدعوين 100 شخص بالنسبة للقاعات الداخلية و300 شخص في الهواء الطلق و60 شخص بالنسبة للأعراس التي تُقام في المنازل.

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