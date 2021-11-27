المصدر: الإمارات اليوم

طرق

جدّد سكان بمنطقة البستان في عجمان، مطالبتهم الجهات المختصة برصف بعض الطرق الداخلية، خصوصاً التي أصبحت متهالكة، وتلحق الضرر بمركباتهم، وتكون مصدراً لإثارة الغبار خلال الصيف.

قنصلية

أثنى متعامل مع القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي والإمارات الشمالية على ما وصفه بسرعة إنجاز المعاملات، والتعامل الحضاري من موظفي القنصلية مع المراجعين.

مواقف

لاحظ قارئ وجود مساحات فارغة كبيرة في منطقة الخليج التجاري، تصلح مواقف للسيارات، داعياً إلى طرحها للاستثمار الخاص، وحل مشكلة ندرة المواقف في المنطقة المكتظة بالأبراج السكنية والمكتبية.

عربات

استهجن سكان في أبوظبي اصطحاب البعض عربات التسوق الخاصة بمنافذ البيع إلى منازلهم، ثم تركها في الطرقات، بما يعيق حركة السير والمرور. واقترحوا على الجهات المعنية توقيع غرامات مالية على مثل هذه التصرفات غير الحضارية.

جيران

يشتكي سكان بعض الأبراج من قيام جيران، يقيمون في الطوابق العلوية، برمي المياه وأعقاب السجائر من نوافذهم وشرفاتهم، ما يجعلها تدخل إلى شققهم، وتتسبب في تلويث واجهة المبنى، مطالبين المكاتب العقارية بأن يكون لها دور في منع هذا السلوك.

حدائق

يواجه زوّار الحدائق العامة بدبي أزمة في مواقف المركبات، خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودعا قراء البلدية إلى السماح للأسر الكبيرة، التي تضم كباراً في السن وأطفالاً، بإدخال مركباتها إلى داخل تلك الحدائق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news