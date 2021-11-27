أين تذهب.. «ميامي فايبس للمأكولات» مهرجان ينبض بالحيوية في ممشى السعديات

المصدر: الإمارات اليوم

ينبض مهرجان ميامي فايبس للمأكولات بالحيوية ومتعة المذاق، في ممشى السعديات، من خلال 24 عربة طعام مع خلفيات لالتقاط أروع الصور ونشرها على «إنستغرام». وأعلن ممشى السعديات استضافة المهرجان من 24 نوفمبر الجاري ولغاية 8 ديسمبر، في «بروميناد ويست إند».

يوفر المهرجان بيئة اجتماعية نابضة بالحياة، مع مجموعة متنوّعة من شاحنات الطعام الكلاسيكية التي تستحضر أجواء مدينة ميامي الساحرة. وتبدأ الفعاليات الترفيهية الحية من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، في عطلتي نهاية الأسبوع يومي 26 - 27 نوفمبر، و3 - 4 ديسمبر، حيث يزخر المكان بوميض الأنوار المتلألئة، ولافتات النيون، متيحاً بذلك خلفيات لا حصر لها لالتقاط أروع الصور، فضلاً عن مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات التي تتيح للضيوف الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة، وسط أجواء حيوية حافلة بالأنشطة الممتعة.

يحتضن المهرجان 24 منفذاً لتقديم الطعام والمشروبات، هي: (كيك الطيبين، وبالمز كافيه، وميلك، وملت، وتاباس، وهارت أوف شوكليت، وويلز، وستريت ناين، وأفوجاتو، ووايت كافيه، وكافيه عود، وتاغ مون، وسيب، وسو ماتشاء، وجوتليتش، ومامافري، وسيمبل، ومانجو مانيا، وكونسبت كافيه، وكونز سوفت سيرف، وذا ميت إكس، ولامبا، ودوه، وتشيوي).

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