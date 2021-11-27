فيلم الأسبوع.. الكمين AL KAMEEN

المصدر: الإمارات اليوم

المدّة:

- ساعة و45 دقيقة.

النوع:

- أكشن، دراما حربيّة.

القصة:

- خلال دورية عسكرية روتينية، وبعد تسليم مساعدات إنسانية للسكان المحليين في موقع جبلي، تتعرّض مركبة تابعة للقوات الإماراتية لكمين نصبه مقاتلون معادون، وذلك أثناء مرورها عبر واد ضيّق. تتمّ محاصرة الجنود ويتعرّضون لنيران المسلحين الكثيفة، ويجدون أنفسهم في مواجهة مصير قاتم.

تمثيل:

- خليفة البحري، مروان عبدالله صالح، خليفة الجاسم.

إخراج:

- بيير موريل.

www.reelcinemas.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news