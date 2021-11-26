ختام جلسات الاستماع في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي حضوراً جماهيريّاً متميّزاً في اليوم السادس والأخير من منافسات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها الخامسة، وحضر جلسة الاختبار مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، المستشار إبراهيم بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعدد من المتابعين لفعاليات المسابقة والمتسابقات ومرافقيهن.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عطيف، ثم تلى فضيلة الشيخ سيد عقيل حسين، من إندونيسيا، ما تيسر له من آي الذكر الحكيم، ثم كرّم رئيس اللجنة المنظمة المستشار إبراهيم بوملحة، أعضاء لجنة التحكيم، ثم دعا رئيس لجنة التحكيم أولى متسابقات اليوم للمنصة لبدء جلسة الاستماع.

وتقدمت للمنافسة في اليوم السادس كل من آمنة سفادوغو من بوركينا فاسو، وأسماء عمار من العراق، وخديجة سيسي من غامبيا، ووعد عبدالرحمن من الإمارات، وندى محمد أحمد من مصر، وأمينة دومبيا من ساحل العاج، وفريضة عباس من غانا. واختتم اليوم الأخير من جلسات الاستماع، وتقرر أن يقام حفل ختام المسابقة مساء غد السبت، بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

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