حمدان بن محمد: للبحرين مكانة خاصة في قلب كل إماراتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن «للبحرين، قيادة وحكومة وشعباً، مكانة خاصة في قلب كل إماراتي، وسعيد بالترحيب بأخي ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في بلده الثاني، مع وصوله إلى دبي لمشاركتنا احتفالنا باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة في (إكسبو 2020)».

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وصل عصر أمس، إلى دبي، في زيارة يشارك خلالها في احتفالات المملكة باليوم الوطني في «إكسبو 2020 دبي». وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي، حيث أعرب سموه عن بالغ ترحيبه بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له.

كما كان في استقبال سموه في مطار آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي.

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