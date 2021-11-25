المصدر: الإمارات اليوم

قهوة

رصد مستهلكون ارتفاعاً غير مبرر في أسعار كثير من السلع خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع امتد إلى بعض وجبات المطاعم الجاهزة، وكذلك لمشروبات شعبية، مثل القهوة التي زاد سعر الكيلوغرام منها بنسبة ملحوظة.

علاقات

اشتكى صحافيون عدم تفاعل جهات حكومية محلية مباشرة معهم، إذ استعان مسؤولوها بشركات علاقات عامة عوضاً عن ذلك، وتولّي كتابة البيانات والأخبار والتواصل مع الإعلاميين، الأمر الذي يعيق عملهم ويحدّ من قدرتهم على أداء رسالتهم بشكلها الصحيح.

استطلاع

أجرت شرطة دبي استطلاعاً للرأي لقياس مدى التزامها بنشر المعلومات الإخبارية ذات العلاقة بالمجتمع، بهدف تطوير خدماتها ومعرفة احتياجات أفراد المجتمع وتلبيتها.

انسيابية

نوّه سائقون بالطرق والجسور الجديدة التي أقامتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأثرها في تعزيز الانسيابية من دبي وإليها، مشيرين إلى أن ما تم إنجازه من هذه الطرق أتاح لهم اختصار الفترة الزمنية للوصول إلى وجهاتهم بشكل ملحوظ.

تاكسي

يجد طلبة في مدارس خاصة بمنطقة العزرة في الشارقة صعوبة في الحصول على سيارات أجرة (تاكسي) عقب انتهاء الدوام المدرسي، ويضطرون إلى المشي سيراً على الأقدام لمسافات طويلة قبل أن يعثروا على سيارة أجرة.

طرقات

اشتكى سكان في مدينة العين عدم التزام بعض السائقين بقوانين المرور في الطرقات الداخلية للشعبيات، على الرغم من اللافتات الكبيرة التي تشير إلى ضرورة الالتزام بخط السير، وعدم التجاوز، والسرعة المحددة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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