«ديكوبيلد 2021» يقدّم خصومات للمواطنين تصل إلى 50%

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

تقدّم جهات استشارية ومقاولات مشاركة في معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021»، حلولاً مبتكرة في الديكور والبناء بخصومات تراوح بين 15 و50% للمواطنين، بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وافتتح المدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، الدورة الخامسة من المعرض، الذي تنظمه المؤسسة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري، وذلك بحضور نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، ومساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، محمد المري.

ويوفر المعرض فرصاً للتواصل وعقد صفقات مجزية في قطاعات البناء والتصميم الداخلي والعقار، إذ يستقطب مئات المصنّعين والمورّدين من داخل الدولة وخارجها ويتيح فرصة اللقاء والتواصل مع المهندسين والتجّار وأصحاب الاختصاص ورجال الأعمال، بما يسهم في الترويج لإمكانات أسواق دولة الإمارات ككل وإمارة دبي تحديداً في قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي.

ويُعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية في اقتصاد الدولة، وبلغت القيمة الإجمالية للسوق في عام 2020 نحو 372.62 مليار درهم، وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج في الدولة، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 490.45 مليار درهم بحلول 2026 بزيادة سنوية نحو 4.69%، ويستقبل المعرض زواره من يوم الأربعاء حتى السبت للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في سوق البناء والتصميم الداخلي أمام الجمهور.

وأفاد مدير شركة الأمير للاسشتشارات الهندسية، محمد طه أبوعون، بأن الشركة تقدم للمواطنين خصومات بمناسبة المعرض واليوم الوطني الخمسين «اليوبيل الذهبي»، بنسبة 50%، على الخدمات كافة، ومنها التصميم والإشراف الهندسي على التنفيذ، مشيراً إلى أن كلفة الاستشارات الهندسية تبلغ 4% من كلفة بناء المسكن.

وأضاف أن الشركة تقدم نماذج مختلفة لبيوت المواطنين، حسب احتياجات كل مستفيد، وتناسب ميزانيته، لافتاً إلى أن فترة جائحة «كورونا» أثرت على تنفيذ إنشاءات المباني، إذ تراجعت المقاولات بنسبة 10%.

وقال مسؤول مبيعات في شركة أوتاد للمطابخ، أحمد فتوح، إن الشركة تشارك في معرض «ديكوبيلد» منذ أربع سنوات، كونه فرصة لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في المعرض بشكل مباشر، ما يتيح أمامهم فرصاً متعددة لاختيار الأنسب لهم حسب إمكانات كل مواطن منهم.

وذكر أن الشركة تقدم خصماً للمواطنين 15% بمناسبة المعرض وبمناسبة اليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات، لافتاً إلى أن العرض مستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، للمواطنين الذين زاروا المعرض.

وذكر مدير المبيعات بشركة «جوتين للأصباغ» في الشارقة والإمارات الشمالية، غسان ضيف الله، أن الشركة تقدم للمواطنين خصومات على معروضاتها كافة بنسبة 10%، منوهاً بأن الشركة تقدم خدماتها لأكثر من 90% من أبنية المنازل في مناطق متعددة على مستوى الدولة.

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