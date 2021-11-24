المصدر: الإمارات اليوم

تعرفة

لاحظ متعاملون أن نظام احتساب تعرفة استخدام الدراجات عبر تطبيق Career Bike، غير واضح، ففي حين تشير التعرفة إلى إمكانية الاستخدام طوال اليوم مقابل 20 درهماً، يفاجأ البعض بأن عليه إعادة الدراجة خلال 40 دقيقة، وإلا يتم سحب 10 دراهم مقابل كل 30 دقيقة إضافية.

معدات

لاحظ زوّار لحديقة الراشدية للعائلات في عجمان، قيام الجهات المعنية بتوفير معدات رياضية متكاملة للراغبين في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مجاناً، وخصصت مكاناً محدداً لذلك بالقرب من الحديقة.

حمّامات

طالب قرّاء بتوفير حمامات عمومية في الكورنيش على طول ممشى شلال دبي، لخدمة مرتادي الممشى، الذي أصبح قبلة لمحبي رياضة المشي، إذ تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم، خصوصاً مع الأجواء المناخية المناسبة حالياً.

إيجار

تعرض شركات عقارية وحدات سكنية للإيجار بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسعار المفروضة على المستأجرين الحاليين عند تجديد عقودهم، ولا يبدون أي مرونة في ذلك، معتبرين ذلك أمراً غير مقبول.

مجسم

حرص كثير من زوّار معرض إكسبو 2020 دبي، على التصوير بجوار مجسم ضخم وجميل ليدٍ تحمل رقم 50، رُفع في أرض المعرض في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

مشاة

رصد سائقون في أبوظبي قيام بعض المشاة، بقطع الطرق من الأماكن غير المخصصة لهم، على الرغم من وجود جسور وأنفاق مخصصة لذلك، الأمر الذي يعرّضهم لخطر الدهس، خصوصاً خلال فترة الليل، حيث يقل مستوى انتباه السائقين ورؤيتهم عبور أحدهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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