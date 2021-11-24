5 ديسمبر آخر موعد للتسجيل في مؤتمر «علوم الوراثة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن الخامس من ديسمبر المقبل آخر موعد للتسجيل في المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية، المقرر انعقاده يومَي الثامن والتاسع من ديسمبر المقبل افتراضياً.

ويناقش المؤتمر في نسخته التاسعة موضوع علم الجينوم في العالم العربي، من خلال أربعة محاور رئيسة، هي آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة، والبيانات الجينومية العربي الضخمة، وجينوميات العدوى والمناعة، وعلم الجينوم والمجتمع، من خلال محاضرات مقدمة من نخبة من أهم الباحثين والعلماء المتخصصين في علم الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم، أبرزهم أستاذ علم الوراثة البشرية، الدكتور خالد فخرو، والدكتور إيفان ايلشير من جامعة واشنطن.

وتتضمن فعاليات المؤتمر العديد من الأنشطة والمسابقات، منها مسابقة أفضل ملصق بحثي تختاره اللجنة العلمية، ومسابقة أخرى للملصق الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات من المشاركين، كما يقوم المسجلون في المؤتمر بالعديد من الأنشطة التفاعلية، من خلال التطبيق الخاص بالمؤتمر، مثل الاختبارات القصيرة حول علم الوراثة البشرية والعديد من التحديات الأخرى.

وأفاد مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور محمود طالب آل علي، بأن «المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية سيناقش التحديات والفرص لعلم الوراثة البشرية، خصوصاً في العالم العربي، وفي الوقت نفسه حرصنا على مناقشة أحدث التقنيات في هذا المجال بجميع أنحاء العالم، كما فعلنا في جميع النسخ السابقة للمؤتمر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news