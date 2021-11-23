المصدر: الإمارات اليوم

تذاكر

قال متعاملون إنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من العروض الترويجية، التي طرحتها شركات طيران على أسعار التذاكر، خلال الفترة الأخيرة، نظراً لمحدودية مزاياها واقتصارها على عدد قليل من الرحلات والوجهات، فضلاً عن كونها مقيدة بتواريخ سفر محددة.

تأمين

أفاد متعامل بأنه انتظر لمدة تزيد على 40 يوماً للحصول على مبلغ التأمين الخاص بخدمة الغاز المنزلي، مشيراً إلى أنه هدد بتقديم شكوى لدى جهات حماية المستهلك لتسارع الشركة إلى تحويل المبلغ في غضون ساعتين.

تخفيضات

دعا قراء، منافذ البيع المتخصصة في الألبسة والأحذية التي تعلن عن تخفيضات خلال هذه الفترة، إلى إلغاء عرض شراء قطعتين مقابل ثالثة مجاناً، واستبداله بخفض بنسبة 30 إلى 40% من قيمة السلعة الأصلية، إذ يتناسب هذا العرض مع ذوي الدخول المتوسطة.

أسعار

طالب قراء، الجهات المعنية، بتكثيف الرقابة على المحال التي تبيع الزينة والأعلام هذه الفترة، أو التي تقدم خدمة تركيب الأعلام والصور على السيارات، إذ تبالغ بعض المكتبات والمحال في أسعارها، استغلالاً للإقبال اللافت عليها تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50.

ازدحام

دعا سائقون يستخدمون الطرق الرئيسة التي تصل دبي بالإمارات الأخرى، إلى وضع حلول للازدحامات المرورية في المداخل والمخارج في ساعات الذروة، وقالوا إن معدلات الازدحات تتزايد، بما يجعلهم يتأخرون في الوصول إلى وجهاتهم بشكل ملحوظ.

مواقف

اقترح سائقون إعادة النظر في تسعيرة مواقف المركبات التي تُشغّلها شركات خاصة في بعض المناطق الحيوية، لافتين إلى أن كُلفتها مرتفعة ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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