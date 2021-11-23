منافسات مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن تتواصل    بمستويات متميزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصلت لليوم الرابع على التوالي منافسات الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث واصلت لجنة التحكيم الدولية الاستماع لمجموعة من المتسابقات الحافظات لكتاب الله العزيز، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وجمهور من متابعي المسابقات القرآنية.

وافتتح الجلسة رئيس لجنة التحكيم، فضيلة الدكتور علي بن محمد بن علي عطيف، وتولى عضو لجنة التحكيم، فضيلة الدكتور محمود زكي، طرح الأسئلة على المتسابقات، فيما تولى فضيلة الدكتور عبدالله محمد الأنصاري تصحيح الأخطاء والفتح على المتسابقات.

وصعدت منصة الاختبار المتسابقات: سعدية عمر أبكر من الكاميرون، وآسية علي أحمد من نيجيريا، وقرأتا برواية ورش، وحنيفة عبدالناصر معلم أحمد من المملكة المتحدة، وإيمان أحمد محمد أبوعليقة من الأردن، ومنى عبدي فاتار عبدي فرح من كينيا، وأميرة عدنان من جمهورية القمر المتحدة، وقرأن برواية حفص.

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