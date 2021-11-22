دبي تحتفل باليوم الوطني الـ 50 بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية

المصدر: دبي - وام

تستعد إمارة دبي للإحتفال باليوم الوطني الـ 50 للدولة لتقدم لسكانها وزوارها العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية إلى جانب العروض الترويجية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 وحتى 11 ديسمبر المقبل وذلك ضمن الأجواء الإحتفالية التي تعيشها الدولة بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

وتسلط الاحتفالات - التي تتزامن مع عطلة نهاية أسبوع طويلة.. الضوء على أفضل ما تقدمه دبي مع الإستعراضات الوطنية والفعاليات الترفيهية العالمية في عدد من أشهر مناطق الجذب والوجهات في المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة "تعكس احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات النهضة والتقدم والإبتكار الذي شهدته دولتنا الحبيبة على مدار 50 عاما وتخليدا لهذه الذكرى ستكون الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام مميزة وفريدة. وكما هو الحال فإن اليوم الوطني يعد أحد أبرز وأهم الأحداث على جدول فعاليات دبي. ونتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها للاحتفال معنا بهذه المناسبة الوطنية السعيدة وذلك بما نقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة بالإضافة إلى العروض الترويجية.. ويلقي اليوم الوطني في هذا العام الإستثنائي الذي نشهد فيه تنظيم معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على الإنجازات الهائلة التي حققتها الإمارات خلال خمسة عقود مضت ويبشر بالمزيد من النجاحات التي ستحققها دولتنا الحبيبة مستقبلا".

وتضم مجموعة الفعاليات والأنشطة التي يمكن للجمهور الاستمتاع بها في دبي ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 50 " كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" التي ستقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر لتقدم 17 يوماً من المأكولات الشهية والعروض الفنية المباشرة والأنشطة التفاعلية للأطفال من جميع الأعمار و"حفلات MBC " التي تستمر يومين ويحييها نخبة من المطربين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط و"عروض الألعاب النارية" التي ستضئ سماء دبي لمدة يومين حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها التوجه إلى "ذي بوينت" و"فندق أتلانتس النخلة" و"جزيرة بلوواترز" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" على شاطئ جميرا خلف "سنست مول" و"لا مير "و"برج العرب" لمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة يومي 2 و3 ديسمبر في الساعة 8 و8:30 و9 مساءً.

وتتضمن الإحتفالات مجموعة من "العروض التراثية" حيث تستعد فرق "العيالة" و"الحربية" لتقديم عروضها التراثية في مختلف أنحاء دبي بدءاً من 2 وحتى 11 ديسمبر.. فيما يمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة هذه العروض المباشرة في كل من "ممشى الخوانيج" و"سيتي سنتر مردف" و"دبي مول" و"سيتي ووك" و"نخيل مول" و"دبي فستيفال سيتي مول" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات".

كما تقدم مراكز التسوق ووجهات التجزئة في دبي مثل "دبي مول" و"نخيل مول" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"مول الإمارات" و"دبي آوتليت مول" تخفيضات تتراوح بين 50 و70 بالمائة على منتجات مختارة حتى 13 ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين بالإضافة إلى عروض المأكولات والمشروبات وعروض الفنادق والعروض الخارجية وغيرها.

وسيتم تطبيق التباعد الإجتماعي لجمهور هذه الفعاليات حيث تشكل السلامة أولوية قصوى حتى في أوقات الاحتفالات.

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