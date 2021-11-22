المصدر: الإمارات اليوم

ترويج

تلجأ شركات تعمل في مجال وساطة التأمين إلى طرح عروض ترويجية على أسعار تأمين المركبات بأسعار مخفضة للغاية، وطالب متعاملون هذه الشركات بتوضيح شروط وجدول المنافع الخاص بالوثيقة ضمن الإعلان الترويجي، ليكونوا على بينة من مضمون الوثائق.

وقود

اقترح قراء تشييد محطات وقود إضافية على شارع الإمارات، لافتين إلى قلة عددها في الاتجاهين، خصوصاً بالاتجاه إلى منطقة دبي الجنوب، ما يتسبب في معاناة العديد من السائقين.

«سكوتر»

تشهد الضواحي السكنية انتشاراً كبيراً لآلات «سكوتر» الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. واشتكى مشاة وسكان، السرعات العالية لهذه الآلات من دون مراعاة المخاطر ومعايير القيادة الآمنة على الأرصفة، فضلاً عن غياب أدوات السلامة مثل ارتداء الخوذة، وأغطية الحماية للذراعين والركبتين.

احتيال

قال قراء إنهم باتوا يتلقون رسائل نصية احتيالية على هواتفهم مرفقة بروابط لها علاقة بتقديم الخدمات أو استلام طرود، لافتين إلى خطورتها، مشيرين إلى كثرة هذه الرسائل التي كانوا يتلقونها في السابق عبر البريد الإلكتروني.

«بشري»

جدّد قراء دعوتهم المؤسسات والشركات الكبرى، التي لها تواصل مباشر مع المتعاملين، إلى إعادة التواصل البشري معهم عبر موظفي خدمة العملاء، عوضاً عن الاكتفاء ببرامج الردّ الآلي، التي تعجز في كثير من الأحيان عن التجاوب مع مشكلاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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