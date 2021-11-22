مهرجان الظفرة يعلن بدء التسجيل للمشاركة في «مزاينة رزين»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن مهرجان الظفرة في دورته الـ15، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في «مزاينة رزين»، ابتداءً من اليوم عبر التطبيق الذكي للمهرجان، أو من خلال مكتب التسجيل في موقع المزاينة.

وأشارت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي إلى أن التسجيل سيبدأ حسب الفئات العمرية للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والموضحة عبر حسابات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، وعبر تطبيق مهرجان الظفرة المتوافر في متجري «أبل» و«غوغل بلاي».

وأوضحت اللجنة شروط استخراج بطاقة المشارك، التي تتمثل في صورة عن جواز السفر أو الهوية، وصورتين شخصيتين، وإقرار وتعهد بالالتزام بشروط المسابقة، وألا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وحضور المشارك شخصياً لاستخراج البطاقة، حيث لا يحق لمن لا يحمل بطاقة مشارك المشاركة في المزاينة.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دورته الـ15، بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 25 نوفمبر ولغاية الثاني من ديسمبر المقبل، ضمن موسم مزاينات الإبل بإمارة أبوظبي.

وستشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، ضمن ست فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول).

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