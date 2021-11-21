فريق إنقاذ متخصص للتعامل مع بلاغات الحوادث الجبلية في المنطقة الشرقية

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

كشف مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، لـ«الإمارات اليوم» عن تشكيل فريق إنقاذ على مستوى الإدارة خاص بالتعامل مع البلاغات والحوادث التي تقع أثناء تسلق الجبال، ويكون الفريق هو المستجيب لهذه البلاغات، مؤكداً أنها اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاستباقية مع دخول موسم الشتاء الذي يكثر فيه رياضة تسلق الجبال بالمنطقة الشرقية.

ولفت الحمودي إلى أنه يتوجب على كل مجموعة تمارس رياضة تسلق الجبال إبلاغ غرفة العمليات بعدد المتسلقين حتى يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصولهم وسلامتهم، مضيفاً أن بعض الأشخاص يخرجون من دون إبلاغ أقربائهم عن مكان خروجهم ومتى وكم سيقضون من الوقت.

وأشار الحمودي إلى أنه من الخطر الذهاب للأماكن المفتوحة منفردين دون مرافق، ولابد من حمل حقيبة ظهر يتوافر فيها ما يكفي من مياه وبعض المأكولات الجافة التي تكفي لمدة الرحلة، كذلك حمل كشافات وبطاريات احتياطية، بالإضافة لحمل شاحن متنقل للهواتف والتأكد من اتصال الهاتف وأنه يعمل أثناء الخروج للمناطق الجبلية. وأكد أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء للمساهمة في وضع آلية عمل مشتركة للوقوف على الحوادث التي تقع في المناطق الجبلية، والوصول إلى عمل تنسيقي متكامل مع مختلف الجهات لتوفير سبل الأمن والسلامة لهواة رياضة تسلق الجبال.

ولفت إلى أن الإدارة تسعى دائماً لإيجاد حلول ومشاريع مبتكرة، لتعزيز الأمن والأمان والسلامة والحماية المدنية بين أفراد المجتمع. إجراءات السلامة تدعو إدارة شرطة المنطقة الشرقية الأشخاص الذين يمارسون رياضة تسلق الجبال إلى اتخاذ إجراءات السلامة كافة وأخذ الاحتياجات المناسبة لتسلق الجبال، وعدم الخروج عن المسارات المخصصة لهذه الرياضة حتى لا تكون أجهزة الهاتف المحمول خارجة عن تغطية الإرسال، مؤكدين أن في حال فقدان شخص أو وجود حالة إنهاك أثناء صعود الجبل يتم الاتصال بغرفة العمليات 999 للحالات الطارئة، أو إرسال الموقع عن طريق برنامج «واتس أب» 09237000 لتحديد موقع البلاغ وتمكين سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأشخاص، بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل المركز الوطني للبحث والإنقاذ والدفاع المدني وقسم الإنقاذ بشرطة الشارقة.

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