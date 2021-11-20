المصدر: الإمارات اليوم

معلومات

اشتكى متسوقون في متجر إيكيا بدبي فيستفال مول، عدم وجود موظفي خدمة العملاء في مناطق عرض المنتجات، خصوصاً المفروشات والخزائن، الأمر الذي يمنع حصولهم على معلومات تفيدهم في اتخاذ قرارات الشراء.

ثناء

أثنى زوّار لمعرض إكسبو 2020 دبي، على جهود المرشدين العاملين في محطات حافلات التنقل الداخلي، التي تقل الركاب بين أرجاء المعرض، ومن وإلى مواقف المركبات، إلى جانب الموجودين في مداخل مواقف المركبات. وقالوا إن المرشدين يعملون ساعات طويلة في تقديم المساعدة والترحيب بالزوّار، بابتسامة وودّ لافتين.

أسعار

لاحظ قراء يسكنون لفترات طويلة في منشآت فندقية، أن عدداً من تلك الفنادق بدأ يرفع أسعار وحداته، وبمستويات تتجاوز ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، ما دفعهم لدعوة الجهات المعنية إلى التدخل من أجل كبح جماح الأسعار، خصوصاً للذين يقيمون في الوحدات الفندقية فترات طويلة.

مستأجر

اشتكى مستأجر فرض غرامة تأخير عليه في تسديد دفعة من الإيجار من قبل المالك، على الرغم من أنه من السكان القدامى في البناية ويجدد عقده كل عام بانتظام، ورأى الشاكي أن تصرف المالك يعكس تعسفاً من قبل بعض الملاك ضد المستأجرين، وعدم مراعاة لظروفهم.

هواتف

يتسبب سائقون يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة، في إرباك حركة المرور، خصوصاً وهم يسيرون ببطء وتتمايل مركباتهم يميناً ويساراً في الطرق والشوارع الرئيسة، الأمر الذي يعرض جميع مستخدمي الطرق للخطر، ما يدعو إلى تكثيف المراقبة على هؤلاء المخالفين وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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