مؤتمر الإمارات الدولي الرابع حول المنتجات الطبية المزيفة ينطلق الأحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر الإمارات الدولي حول المنتجات الطبية المزيفة والمتدنية النوعية، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020»، من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك لتوحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية.

ويهدف المؤتمر إلى جذب مشاركين من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، يمثلون الجهات والقطاعات المعنية مثل الجهات الصحية المحلية والاقتصادية والعدلية، ومن الإنتربول، بالإضافة إلى المناطق الحرة والجامعات، وجهات سلاسل التوريد والجمارك وجمعيات حماية المستهلك، والمفتشين على مرافق الصيدلة والمناطق الحدودية والحرة، والعاملين في صناعة الدواء وخدمات البحوث الصحية الدوائية.

ويستعرض المؤتمر المفهوم العام للأدوية المغشوشة، ودور الصيادلة وأخصائي الرعاية الصحية، في التعرف إلى المنتجات الدوائية المزيفة ومكافحتها والإبلاغ عنها، وكيفية معرفة أفراد المجتمع للمنتج الدوائي المغشوش.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، على أهمية انعقاد المؤتمر، نظراً إلى كونه يمثل منصة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال مكافحة التزييف في المنتجات الدوائية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين والجهات المختصة في هذا الشأن، بهدف وضع الحلول المستدامة لتطويق مشكلة التزييف الدوائي، ومن أبرزها العمل على تعزيز دور الصيدليات في مكافحة الغش الدوائي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية المغشوشة، وسبل معرفة التزييف في الدواء وكيفية الإبلاغ عنه، إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية التي تسوّق لبعض الأنواع من الأدوية غير المرخصة، إضافة إلى نشر أخبار صحافية بشكل متواصل للتوعية بخطر شراء الأدوية عبر الإنترنت.

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