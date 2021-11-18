رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس لاتفيا باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى اغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس اغليس ليفتس.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ارتورز كريشيانس كاوينش رئيس وزراء جمهورية لاتفيا.

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