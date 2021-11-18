المصدر: الإمارات اليوم

ازدحام

جدّد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد شكواهم بشأن وجود ازدحام مروري متكرر على الطريق من الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي، إذ يمتد الازدحام من جسر ناشيونال حتى الجهة المقابلة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مستشفى

أثنى مراجعون لقسم الطوارئ بمستشفى أمينة في عجمان، على ما وصفوه بالتعامل الحضاري للطاقم الطبي في قسم الطوارئ، وسرعة التجاوب في استقبال الحالات الطارئة.

مطب

لاحظ سائقون وجود مطب معدني جديد، فوق جسر قناة القصباء المحاذي لبحيرة الممزر، يشغل نصف الشارع تقريباً. وقالوا إنهم يفاجأون بوجود المطب، ما يجعلهم يبطئون السرعة مرة واحدة، فيحدثون إرباكاً للمركبات التي تكون في الخلف.

سباحة

على الرغم من وضع بلدية دبي علامات واضحة لتحديد الأماكن المسموح السباحة فيها بالشواطئ، إلا أن البعض يتعمد تجاوزها، ويتعمق في المياه، الأمر الذي يستوجب فرض غرامات على المخالفين لهذه القواعد.

أسعار

طالب قراء، الجهات المعنية، بإلزام أصحاب الورش وكراجات صيانة المركبات، بتحديد أسعار بعض الخدمات الدورية، مثل أجرة تبديل الفرامل وشعلات الاحتراق والأجزاء التي يتطلب تبديلها طرقاً واضحة ومحددة، بدل تركها لاجتهادات العاملين فيها، إذ ينجم عن ذلك استغلال لمن ليس لديه خبرة كافية بالأسعار.

إسكان

اقترح قارئ على المؤسسات الإسكانية التي تقدم مساعدات للمواطنين، إعفاء المنتفعين الملتزمين بتسديد الأقسام بانتظام، من نسبة معينة من القرض، مكافأة لهم على الالتزام، وتشجيعاً لغيرهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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