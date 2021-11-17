المصدر: الإمارات اليوم

تواصل

اشتكى سائقون قيام شركات بوضع أرقام هواتف سائقيها، للتواصل معها في حال وجود شكوى ضدها، بدلاً من وضع رقم مسؤول بالشركة قادر على الإجابة عن جميع الاستفسارات.

بطاقة

طالب متقاعدون، القائمين على بطاقة «إسعاد»، بإدراج المشمولين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن المستفيدين من مزايا البطاقة، لاسيما الخصومات على السلع والخدمات في العديد من القطاعات، لافتين إلى أن المتقاعدين من أكثر الفئات احتياجاً لها.

فحص

أثنى مراجعون لمركز إجراء فحص «فيروس كوفيد-19» من المركبة بعجمان، الواقع قرب «سيتي سنتر»، على سرعة إنجاز المعاملات، على الرغم من الإقبال الكبير الذي يشهده المركز.

طلبة

يجد طلبة في مدارس خاصة بالشارقة صعوبة في عبور شارع النعيمية، الرابط بين عجمان والشارقة، في الجهة المقابلة للمدرسة الهندية النموذجية، ما يعرّض حياة هؤلاء الطلبة للخطر.

ركاب

لاحظ مستخدمون للحافلات التي تعمل على الخطوط الخارجية الرابطة بين بعض الإمارات، عدم الالتزام بترك مقاعد خالية بين الركاب في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

حدائق

طالب سكان في أبوظبي، الجهات المعنية، بتخصيص مشرفين في حدائق الأحياء، للإشراف والمتابعة، وتأمين سلامة الأطفال، والحدّ من بعض الخلافات التي قد تنشأ بينهم، وما قد يصاحبها من اعتداء لفظي أو جسدي، مؤكدين أهمية هذه الحدائق كمتنفس للأطفال لتفريغ طاقاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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