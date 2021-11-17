تدشين أول مركبة ذاتية القيادة في عجمان

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

دشّن الشيخ راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، بحضور وزير الذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف، ومستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية، عبدالعزيز تريم، أول حافلة ذاتية القيادة على شارع كورنيش عجمان.

وقال مدير إدارة النقل والسلامة في شركة «بيئة»، ناصر الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحافلة ذاتية القيادة تتميز بحساسات عالية الدقة وسرعة الاستجابة، إذ ترصد عبور المشاة والمركبات على الطريق بمسافة تصل من 20 إلى 30 متراً في جميع الاتجاهات، كما تستطيع تمييز الحواجز على الطريق والإشارات الضوئية، وتتوقف عند الإشارة المرورية الحمراء، وتسير عند الإشارة الخضراء.

وأوضح أن الحافلة ذكية، وتوجد بها 14 كاميرا، منها ثماني كاميرات خارجية، وست كاميرات داخلية، ومزودة بشبكة «واي فاي» لخدمة الركاب، حيث تستوعب الحافلة 15 راكباً وقوفاً وجلوساً، ولفت إلى أن سرعة المركبة تقدر بـ20 كيلومتراً في الساعة، وتسير في الطرقات العامة، حالها حال أي مركبة على الطريق، دون أن يكون لها مسار خاص.

وأضاف أن الحافلة الذكية تعتبر أول حافلة في إمارة عجمان، وأن شركة بيئة تعتزم إطلاق حافلات ذاتية القيادة في المستقبل، لافتاً إلى أنه هذه الحافلة تمت تجربتها في مدينة مصدر بأبوظبي المغلقة، وتم إطلاقها لتعمل في الأماكن العامة، حيث تستهدف الحافلة الذاتية نقل السياح والأفراد على طريق كورنيش عجمان بكل أمان وسلامة.

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