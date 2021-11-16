المصدر: الإمارات اليوم

كمامة

جدّد مصلون في مساجد بالدولة، شكواهم من عدم التزام بعض المصلين بارتداء الكمامات، مناشدين الالتزام بإلإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، إلى حين الانتهاء من الجائحة نهائياً، لاسيما مع وجود كبار سن بأعداد كبيرة.

شارع

لاحظ مستخدمون لشارع بدر في عجمان أن الجهات المعنية بدأت في إعادة تشجير الشارع وتحويله إلى واحة خضراء.

مشاة

حذّر سائقون من احتمال وقوع حوادث عند ممر المشاة بين برجَي مركز التجارة العالمي في أبوظبي، بسبب وجود إعتام يصيب بعض السائقين في هذه المنطقة، ناجم عن اختلاف درجة الإضاءة خلال النهار، مطالبين بنقله تجنباً للحوادث.

التزام

اشتكت قارئة عدم التزام روّاد مراكز تجارية في أبوظبي بارتداء الكمامات بشكلها الصحيح، مطالبين مسؤولي الأمن بتشديد مراقبتهم على المخالفين.

تقسيط

لاحظ عملاء عدم صدقية ترويج بعض البنوك لخدمة تقسيط المشتريات على بطاقة الائتمان من دون فوائد، إذ يفاجأون بوجود رسوم إدارية تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ، مطالبين بالشفافية عند الترويج للخدمات المصرفية.

امتحان

ألزمت إدارات مدارس خاصة أولياء أمور بتوفير جهاز « لاب توب» لأبنائهم الطلبة، للتمكن من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونياً داخل المدارس، من دون النظر إلى أن بعضهم من ذوي الدخل المحدود ولديه أكثر من طالب، ولا يمكنه توفير هذه الأجهزة لأبنائه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0552299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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