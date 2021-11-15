شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50%

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءاً من تاريخ 21 نوفمبر وإلى 31 ديسمبر، بمناسبة احتفال الدولة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على الاتحاد.

وأوضح الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان، مع إلغاء النقاط السوداء وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المشددة.

وأضاف أن قرار التخفيض جاء تسهيلاً على المخالفين في الدفع، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، داعياً أصحاب المركبات إلى الإسراع بتسديد المخالفات، والاستفادة من الخصم الممنوح خلال المدة المحددة، من خلال قنوات الدفع الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي.

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