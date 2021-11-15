%80 من أفراد المجتمع عازمون على زيارة «إكسبو 2020 دبي».. و16% زاروه

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، أن 80% من أفراد المجتمع عازمون على زيارة «إكسبو 2020 دبي»، فيما يفضل 52% منهم زيارة الحدث العالمي بصحبة عائلاتهم، وأن أكثر ثلاثة أجنحة يرغب المشاركون في زيارتها هي أجنحة الإمارات والسعودية، والولايات المتحدة.

وحسب الاستطلاع فإن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يفضلون زيارة «إكسبو 2020 دبي» مع أسرهم بواقع 52%، بينما يُفضِّل 37% زيارته مع أصدقائهم، في حين يُفضِّل 11% منهم زيارة «إكسبو 2020 دبي» بشكل منفرد، فيما قام 16% من العينة بزيارة المعرض.

وأكد أفراد المجتمع أن أكثر الأمور التي ستحققها الإمارات من تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، تتمثل في جذب المزيد من السياح إلى الدولة بنسبة 63%، وجذب المزيد من الاستثمارات بنسبة 59%، وخلق فرص عمل جديدة بنسبة 54%.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر ما يثير اهتمام زوار «إكسبو 2020 دبي»، هو رؤية الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي للدول المشاركة بنسبة 85%، واكتشاف فنون الدول المختلفة وتاريخها وثقافاتها بنسبة 68%، وتصاميم الأجنحة المعمارية للدول المشاركة بنسبة 57%.

وبين أن أهم الموضوعات التي يرغب المشاركون في الاستطلاع في التطرق إليها في «إكسبو»، هي البيئة «التلوث، الاحتباس الحراري، التصحر»، بنسبة 67%، والصحة والأوبئة وسبل الوقاية منها ومكافحتها بنسبة 61%، إضافة إلى فرص الاستثمار بنسبة 47%.

وبلغ حجم العينة 639 فرداً من مجتمع الإمارات، وجاءت نسبة مشاركة الإناث في الاستطلاع أعلى من الذكور بواقع 54% مقابل 46% للذكور، كما بلغت نسبة المشاركين من الجنسيات الأجنبية 76% مقابل 24% للجنسيات العربية.

وحسب الاستطلاع بلغت أعلى فئة عمرية شاركت فيه هي الفئة العمرية (30 – 39 عاماً) بواقع 41%، ثم الفئة العمرية (40 – 49 عاماً) بواقع 30%، وفي المرتبة الثالثة الفئة العمرية (18 – 29 عاماً) بواقع 17%، وأخيراً الفئة العمرية (50 عاماً فأكثر) بواقع 12%، وأن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من حملة شهادة البكالوريوس بواقع 54%.

وجاء 82% من المشاركين في الاستطلاع من إمارتي أبوظبي ودبي؛ بواقع 34% لإمارة أبوظبي و48% لإمارة دبي.

وأكد المجتمع الإماراتي أن أكثر العوامل التي يرى المشاركون في الاستطلاع أنها تعزِّز صورة دولة الإمارات خلال تنظيمها «إكسبو 2020 دبي»، هي عرض إنجازات دولة الإمارات والتعريف بها في مختلف قطاعات التنمية بنسبة 93%، وعرض التراث المادي لدولة الإمارات (حرف، حصون أثرية، متاحف) والتعريف به بنسبة 61%، والتعريف أيضاً بالأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية التي تبنَّتها الدولة بنسبة 53%.

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف وضع إطار عام للشراكة والتنسيق بين الطرفين في المجالين البحثي والإعلامي، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين إعلامياً، وتوظيفه لخدمة جمهور القرّاء، إضافة إلى تقديم جرعة علمية ومعرفية في محتوى صحافي مبسّط يناسب مختلف الشرائح الفكرية والعمرية.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق أهداف كلٍّ من المؤسستين في تعزيز أواصر العلاقة بينهما، وتعظيم حضور المحتوى العلمي من دراسات وأبحاث جادة ورصينة، واستطلاعات رأي في وسائل الإعلام الإماراتية والعربية والعالمية.

• %85 يرغبون في رؤية الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي للدول المشاركة.

• أكثر 3 أجنحة يرغب المشاركون في زيارتها الإمارات والسعودية، والولايات المتحدة.

للإطلاع على رأي مجتمع دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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