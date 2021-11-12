محمد بن زايد: سعدت بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين".

وقال سموه "سعدت بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين". . نسأل الله تعالى أن ينعم عليهم بحياة سعيدة وطيبة ويوفقهم في بناء أسر متماسكة قائمة على المحبة والرحمة والتفاهم".

#محمد_بن_زايد: سعدت بحضوري عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين".. نسأل الله تعالى أن ينعم عليهم بحياة سعيدة وطيبة ويوفقهم في بناء أسر متماسكة قائمة على المحبة والرحمة والتفاهم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HDAc7zvpCc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2021

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