محمد بن زايد: سلمان بن حمد في داره وبين أهله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، قائلا أنه في داره وبين أهله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريده على "تويتر"، " أرحب بأخي سلمان بن حمد آل خليفة في داره وبين أهله .. مباحثاتنا كانت مثمرة ، تركزت في دعم العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتعزيزها إضافة إلى تنسيق الجهود لأمن المنطقة واستقرارها."

وكان سموه قد بحث مع ولي عهد البحرين، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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