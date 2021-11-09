المصدر: الإمارات اليوم

مخلفات

لاحظ مرتادون لكورنيش أبوظبي قيام بعض الأسر بترك بقايا الطعام والعصائر التي يتناولونها على المقاعد، على الرغم من توافر الكثير من سلال القمامة، وقال أحدهم إنه توجّه بهذه الملاحظة إلى رب أسرة، متسائلاً عن سبب القيام بذلك، فكان رده أن هناك الكثير من عمال النظافة، وظيفتهم إزالة هذه المخلفات!

ألعاب

أثنى سكان في أبوظبي على قيام بلدية المدينة، أخيراً، بمضاعفة عدد ألعاب الأطفال المنتشرة في الحدائق العامة، وكذلك الالتزام بتعقيمها بشكل دوري، مؤكدين أن هذا الإجراء يوفر بدائل مجانية لتنزه الأطفال وأفراد الأسرة، مع حلول فصل الشتاء.

بطاقات

تتسبب عدم قدرة أجهزة قراءة بطاقات الهوية المتوافرة لدى جهات خدمية مختلفة في تعطيل مصالح المتعاملين الذين يحملون بطاقات الهوية الجديدة، وذلك لعدم قدرة هذه الأجهزة على قراءة بياناتها، ما يؤدي إلى توقف معاملاتهم بشكل مؤقت.

دراجات

تتزايد الدراجات الكهربائية المستخدمة في عمليات توصيل الطلبات داخل الأحياء بمزيد من الإرباك في الحركة المرورية. وقال سائقون إنهم يفاجأون بوجود دراجات في المنعطفات، وبالقرب من المفترقات، خصوصاً خلال الليل، وبعضهم يسير عكس اتجاه المركبات، ما يعرّض مستخدمي الطريق لخطر الحوادث.

إعلام

دعا صحافيون المؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى إلى تسهيل مهماتهم في الحصول على المعلومات التي يطلبونها، والتي تشكل محاور أساسية في موضوعاتهم الصحافية، وأشاروا إلى استحواذ شركات العلاقات العامة على إعداد نسبة كبيرة من أخبار الفعاليات الخاصة بالدوائر الحكومية، وأصبح بعضها الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الصحافي والمسؤول، للرد على الاستفسارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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