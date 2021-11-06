4 أبناء الحد الأقصى لصرف علاوة المواطنين العاملين في «الخاص»

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة «نافس» الذي أطلقته حكومة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي، لدعم وتوظيف المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، أن صرف «العلاوة الحكومية لأبناء العاملين في القطاع الخاص» يشمل أربعة أبناء فقط لكل مواطن حداً أقصى، مضيفاً أنه في حال كان أحد الزوجين يعمل ضمن القطاع العام والآخر يعمل ضمن القطاع الخاص، تحدد إمكانية صرف الدعم من عدمه وفقاً لوظيفة الزوج حصراً.

فيما اشترط البرنامج مرور 60 يوماً على فقدان العمل لحصول المواطن على الإعانة المالية لبرنامج الدعم المؤقت، على أن يكون ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المواطن.

وتفصيلاً، حدد برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة «نافس» الذي دشّنته حكومة الدولة في شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لتوجيهات القيادة ضمن حزمة مشاريع الخمسين، بهدف خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص في غضون خمس سنوات، آليات وشروط الاستفادة من برامج الدعم المقدمة للمواطنين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث دعا المواطنين الراغبين في الاستفادة من مزايا برنامج «الدعم الحكومي لرواتب المواطنين» ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى تقديم طلبات للحصول على هذا الدعم عن طريق المنصة الرقمية «نافس»، وذلك بعد التحقق من أهليتهم للحصول على مزايا البرنامج.

ولفت البرنامج على منصته الإلكترونية الرسمية، إلى أنه سيكون بإمكان كل مستفيد إنشاء جدول للدفعات والحصول على الدعم الحكومي للرواتب في نهاية كل شهر.

ويعد «نافس» برنامجاً حكومياً اتحادياً لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين».

ويستهدف برنامج «نافس» المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين الحاليين في القطاع الخاص من كلا الجنسين والذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، كما يستهدف أيضاً شركات القطاع الخاص التي تعين المواطنين الإماراتيين.

وأكد البرنامج، على منصته الإلكترونية الرسمية، أنه يجب كذلك على المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «العلاوة الحكومية للأبناء»، تقديم طلب الحصول على هذه العلاوة عن طريق المنصة الرقمية، بعد تأكيد أهليتهم للحصول على مزايا برنامج علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، وفتح حساب مصرفي لدى «بنك أبوظبي الأول» وتأكيد البيانات الشخصية.

وأشار إلى أنه سيكون بإمكان كل مستفيد إنشاء جدول للدفعات والحصول على العلاوة الحكومية للأبناء بناءً على عدد الأبناء والراتب الشهري الحالي للموظف المواطن، موضحاً أن برنامج الدعم الحكومي لأبناء العاملين في القطاع الخاص، يشمل فقط أربعة أبناء لكل مواطن حداً أقصى.

وذكر أنه في حال كان أحد الزوجين يعمل ضمن القطاع العام والآخر يعمل ضمن القطاع الخاص، سيتم تقديم الدعم الحكومي للأبناء وفقاً لوظيفة عمل الزوج حصراً.

وفي ما يتعلق بآلية الحصول على «دعم الاشتراكات التقاعدية»، ذكر البرنامج أنه يمكن للمواطن الذي تنطبق عليه الشروط تقديم طلب للحصول على هذا الدعم عن طريق المنصة الرقمية.

وأكد البرنامج أنه بالنسبة للاستفادة من مزايا «برنامج دعم فقدان العمل»، يحق للمواطن التقدُّم بطلب الحصول على الإعانة المالية لبرنامج الدعم المؤقت عن طريق المنصة الرقمية، بعد مرور ستين يوماً على فقدان العمل.

وأكد أن مسؤولي البرنامج سيتحققون من التعطل عن العمل لكل مواطن يرغب في الاستفادة من الإعانة، وفي حال التأكد من أهليته، سيكون بإمكانه الاطلاع على جدول للدفعات والحصول على الإعانة المالية للتعطُّل عن العمل في نهاية كل شهر.

• الدعم الحكومي للأبناء يتم وفقاً لوظيفة عمل الزوج حصراً.

آليات التسجيل

حدد برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة «نافس»، آليات التسجيل على منصته الإلكترونية الرسمية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مزايا الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة تحميل تطبيق الهوية الرقمية وإنشاء حساب خاص ومن ثمّ يتوجب على المواطن توثيق الهوية الخاصة به والتحقق من معلوماته الشخصية.

خدمة في 24 ساعة

أفاد برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة «نافس»، بأن حصول المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص على الدعم المالي والمزايا الحكومية، يتم وفق طريقة تحويل سريعة ومؤمنة وموثوقة، من خلال بنك أبوظبي الأول الذي يعد المصرف الأكبر في الإمارات، وأحد أبرز المؤسسات المصرفية العريقة والموثوقة. ولفت إلى أنه يتم إصدار البطاقات مسبقة الدفع للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط خلال 24 ساعة، وتتم عملية التوصيل عبر خدمة البريد السريع من «أرامكس»، وفي حال كان المواطن من حاملي بطاقة الدفع المسبق من بنك أبوظبي الأول، سيتم ربط الدعم مع حسابه المصرفي لضمان سرعة التحويلات المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news