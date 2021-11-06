شرطة الشارقة تضيف 5 خدمات مرورية رقمية

المصدر: الشارقة - وام

أعلن مركز سعادة المتعاملين (مركز خدمات المرور والترخيص ) في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تحويل 5 خدمات مرورية إلى خدمات رقمية من خلال التطبيق الذكي والموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ،ضمن سلسلة الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها القيادة لدعم التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات وتسويق خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية .

تتمثل الخدمات الرقمية : فتح ملف مروري و إصدار ملكية مركبة وتحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة ودفع بدل مدة حجز المركبات وإصدار شهادة فك حجز مركبة.

وأكد المقدم محمد عبدالله علاي رئيس مركز خدمات المرور والترخيص حرص شرطة الشارقة على تبسيط وتسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع تحقيقاً للهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة ‏ما يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحسين جودة الحياة.‏

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