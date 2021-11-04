حاكم أم القيوين: يوم العَلَم مناسبة وطنية نجدد فيها الانتماء لوطننا والولاء لقيادتنا

المصدر: أم القيوين ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الانتماء إلى وطننا العزيز، والولاء لقيادتنا الرشيدة، والعرفان بالجميل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولآبائنا المؤسسين.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين، إن يوم العَلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب قادة وشعب الإمارات، ونزداد بها فخراً أن تأتي متزامنة مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم للتعبير عن مدى محبة شعب الإمارات لهذا البلد ولقيادته وعلمه.

وأشار صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات وتعزز الشعور بالانتماء للوطن، بالإضافة إلى تقديم نموذج لأعلى مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

وأوضح سموه أن يوم العلم يعد دعوة لكل أبناء الوطن لاستحضار الجهود التي بذلها آباؤنا المؤسسون لبذل النفيس والغالي من أجل رفعة دولتنا، التي شهدت العديد من النجاحات في ظل القيادة الرشيدة وأصبحت من بين الدول التي تلقى احترام العالم وتقديره لما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات.

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