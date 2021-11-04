ولي عهد الشارقة يشهد احتفالات الإمارة بيوم العلم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم، التي نظمتها لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني الـ50 للدولة، وذلك في جزيرة العلم.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة عند تمام الساعة 11 صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من الإدارة العامة لشرطة الشارقة، والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات، إلى جانب مفوضية كشافة الشارقة، حيث حلّق العلم عالياً في سماء الوطن، احتفالاً واعتزازاً بيوم العلم.

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