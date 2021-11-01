المصدر: الإمارات اليوم

تطاير

دعا قرّاء الجهات المرورية في الدولة إلى تكثيف الرقابة على شاحنات النقل الصغيرة، التي تحمل مواد قابلة للتطاير وغير مثبتة بالشكل الصحيح، وذلك بعدما شاهدوا الكثير من الألواح الخشبية ومواد البناء، وقد تساقطت من تلك الشاحنات، مهدّدة مستخدمي الطرق بخطر الحوادث.

مواقف

استغرب سكان في برج «منازل 2» بالشارقة، إيقاف بعض السكان سياراتهم في المواقف المخصصة بالمبنى بطريقة تعيق مرور بقية المركبات، لاسيما مع ضيق ممرات الصعود والنزول في المواقف.

«أنشطة»

طالب ذوو طلبة بمدارس خاصة في عجمان بضرورة إرجاع حصص الأنشطة الرياضية بالمدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لتأثيرها الإيجابي على الطلبة، خصوصاً من الأعمار الصغيرة.

«أدنوك»

لاحظ متعاملون مع محطات «أدنوك» للوقود ارتفاعاً في أسعار المشروبات الساخنة، مثل الشاي و«الكابتشينو» داخل المحطات، حيث زادت الأسعار بشكل لافت، مع تغيير الماكينات الخاصة بالمشروبات.

خضراوات

تشهد أصناف كثيرة من الخضراوات والفواكه ارتفاعات بنسب تصل إلى 30% في بعض المناطق من الدولة، فيما تقوم هذه الأسواق يومياً بالتخلص من كميات كبيرة منها بعد فسادها، لعدم تصريفها بسبب السعر المرتفع.

تأمين

قال قارئ إنه لايزال ينتظر تسلّم مبلغ التأمين على خدمة الغاز المنزلي منذ نحو شهر كامل، على الرغم من إرساله جميع المستندات المطلوبة للشركة بعد إخلاء الشقة، متسائلاً فيما إذا كان هناك إطار زمني للاسترداد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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