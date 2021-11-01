«الخارجية» تدعو المواطنين الموجودين في لبنان إلى العودة

المصدر: أبوظبي ■ وام

نظراً للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت. وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، إنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان، وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين الموجودين في جمهورية لبنان، بضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.

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