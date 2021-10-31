محمد بن زايد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم

المصدر: أبوظبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن.. بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد ـ 19».

وتأتي مبادرة سموه الإنسانية بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من «خط الدفاع الأول» المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة.

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