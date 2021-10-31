"محمد بن راشد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "أدامك الله لنا أبا وقائدا وقدوة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو لسموه وهو يحقق أمنية طفلة إماراتية، بلقائه في معرض إكسبو 2020 دبي.

وانتشر، أمس، مقطع فيديو ومجموعة صور لسموه مع الطفلة الإماراتية تقى عبدالله الحمادي، تسع سنوات، والتي كانت تتمنى لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في معرض إكسبو 2020 دبي، وحقق لها سموه هذه الأمنية.

وتناقل رواد "تويتر" مقطع الفيديو، والصور، واصفين المشهد بأنه من أصدق وأنقى وأجمل المشاهد الإنسانية، والذي يجسد درسا عظيما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالقيادة والإنسانية.

وأكد مغردون على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعطي بشكل مستمر دروسا عظيمة بالقيادة والإنسانية للعالم أجمع، وأنه جسد ذلك بموقفه الأخير من خلال تحقيقه لأمنية الطفلة تقى، فقال أحدهم: "دروسك عظيمة سيدي.. كل يوم نتعلم منك معنى القيادة والإنسانية والسمو بالمجتمع لما هو أفضل".

وقال آخر: "دروس مجانية يومية في كيفية إدارة الحلم وكيفية رفعة الأمم نتعلمها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

ووصف مغردون مشهد سموه مع الطفلة الإماراتية بـ "أجمل لقطة إنسانية"، وأنه من أنقى وأصدق المشاهد الذي يجسد حب القائد لشعبه، وحب الشعب لقائده، فقالت إحدى المغردات: "لا شي أبلغ من هذا المقطع.. احبوا شعبهم فاحبهم".

وقالت أخرى: "من اجمل وانقى واصدق الصور التي شاهدتها لطفلة امارتية تبكي لاجل ان تلتقي الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم واعجبني ركضها نحو ذراعيه التي فتحها بكل حنان ليحتضنها ويحتويها بابوة.. سمعت وشاهدت حب هذا الشعب لشيوخه ولكني اول مرة اتاكد بان هذا الحب ولد معهم ان لم يكن فيهم وهم أجنة"

وقال مغردون إن صاحب السمو الشخ محمد بن راشد كان ولا زال أبا لكل مواطن على أرض الإمارات العربية المتحدة، وإنه كان دائما مثالا يحتذى به بالتواضع والإنسانية، فقال أحدهم: "كنت ولا زلت لنا أبا حنونا.. وتاجا وحصنا لشعبك.. ولطالما كان قلبك لنا أمنا وأمانا يا ذخرنا على طول الزمان".

وقال آخر: "كلمة واحدة تصف هذا المشهد.. الأب الحنون".

من جانبهم تمنى مغردون رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليعبروا له عن مدى حبهم وتقديرهم له، فقال أحدهم: "والدنا الغالي الشيخ #محمد_بن_راشد_ال_مكتوم.. كلنا اطفال تأسرنا محبتك .. نتمنا لقاؤك.. ويغلبنا عناقك.. لنعبر لك عما نحمله من مشاعر حب وتقدير لك.. دمت عزاً للبلاد وشعبها يالقلب الكبير".

وفي سياق متصل، وصف مغردون "إكسبو 2020 دبي"، بعد هذا المشهد، بأنه "ملتقى الحب والفرح"، فقال أحد المغردين: "باني حضارة وقيادات المستقبل.. صانع الحب والأمل قي القلوب.. هذه الإمارات تلاحم وحب بين القيادة والشعب صغيرهم وكبيرهم.. وهذا #اكسبو_2020 ملتقى الحب والفرح".

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