المصدر: الإمارات اليوم

حواجز

لاحظ مرتادون لمطاعم في مناطق مختلفة، إزالة الحواجز بين طاولات الطعام، وعدم ترك مسافة كافية بينها، على الرغم من أن البيانات الحكومية لاتزال تطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

إصلاحات

اشتكى سكان في منطقة «الجرف» بعجمان، طول فترة إنجاز الإصلاحات وأعمال الطرق بالمنطقة، ما يتسبب في إرباك حركة المرور، لافتين إلى أن الإصلاحات بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولم تنته حتى الآن.

عروض

انتقد مستهلكون طرح منافذ بيع متنوعة، عروض تخفيضات لمدة يوم واحد أو يومين فقط، ما يعيق فرص استفادة بعض الأسر من تلك العروض والشراء في أوقات تناسبها، إضافة إلى تسببها في زيادة التكدس والازدحام داخل تلك المنافذ.

إيجار

طالب متعاملون بإيجاد آليات محددة لاحتساب المبالغ المستقطعة من التأمين الإيجاري، لافتين إلى أن الشركات التي تتولى إدارة المباني السكنية، تحتسب المبالغ وفقاً لتقديراتها التي لا تستند إلى أي أسس واضحة يقبل بها المتعامل.

فحص

تلزم مدارس خاصة طلبتها، إظهار تقرير فحص «كوفيد-19» من خلال تطبيق الحصن فقط، للتمكن من دخول المدرسة، في حين لا تعتد بالتقرير الذي يصدره المستشفى أو المركز الطبي، إذا تم تقديمه مباشرة، رغم وجود الكود الخاص به.

استثمار

طالب قرّاء، الجهات المعنية بزيادة حملات التوعية والتثقيف حول الاستثمار في العملات الرقمية، من حيث الجدوى والمخاطر والقوانين المنظمة لها، وذلك في ضوء توجه عدد كبير من المهتمين إلى هذا النوع من الاستثمار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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