محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين الشقيقين وشعبيهما في مختلف المجالات ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما ناقش سموه وولي العهد السعودي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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