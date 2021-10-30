الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار معالي المرر إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع المواطنين من السفر إلى جمهورية لبنان.

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