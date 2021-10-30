قمة أقدر العالمية تترجم التلاحم الانساني والترابط الفكري لثقافات الشعوب والبلدان

المصدر: دبي - وام

تشهد قمة أقدر العالمية - المقامة حاليا في مركز دبي للمعارض وجناح «فزعة» بإكسبو 2020 دبي - تفاعلا كبيرا من الحضور في سبيل غرس القيم والمبادئ الإنسانية للمواطنة الإيجابية العالمية، حيث يتسنى للمجتمعات التلاقي والحوار وتبادل الثقافات، تأكيدا على أهمية الإحترام وحسن الجوار مع الشعوب والبلدان.

وحرصت «ملتقيات التعاون الثقافي» من خلال برامجها المتنوعة في القمة التي تنعقد تحت عنوان «المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام» - على إبراز الجوانب الفكرية والثقافية للدول المشاركة، حيث استعرض «الملتقى الإماراتي الصيني» ثقافة البلدين، والروابط المشتركة التي تجمع بين الإمارات والصين، والمتمثلة في التعاون والانفتاح، والرؤية المستقبلية للمجتمع المستدام الذي يضمن الرخاء والنماء للشعوب.

وأكدت فعالية «المصداقية الإماراتية»، التي تناولت محور «الإماراتي طموح» بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، على الجهود التي يبذلها أبناء الوطن، وسعيهم المتواصل لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تنمية الفكر والقدرات، والتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات، والدخول في كافة المجالات، والمساهمة الإبداعية في عالم الاختراعات والابتكارات العلمية.

وكشفت منصة «إماراتي وأقدر» عن التجربة المميزة لأول قبطان إماراتية تميزت في مجالها العلمي والمهني، لتنقل تجربتها الملاحية في قيادة السفن البحرية، وتسرد القصص الشيقة للرحلات التي قامت بها في عالم البحار، واجتيازها للعقبات والصعوبات التي واجهتها أثناء ممارسة المهنة، لتعطي دافعا قويا وملهما لشباب وشابات الوطن، وتشجيعهم على خوض التجربة والدخول في هذا المجال المميز.

وناقشت فعالية «جلسات أقدر الحوارية» المتميزة عبر حواراتها الفكرية والعلمية، موضوع «دور الشركات الخاصة الوطنية والعالمية في تعزيز فرص الاستثمار المستدام»، حيث تحاور في الجلسة التي أداراها الإعلامي سعود الكعبي سعادة القاضي علي يونس، المستشار الاقليمي لمكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة الدكتور عبدالسلام المدني رئيس اندكس القابضة.

وفي الليلة الختامية المميزة لليوم قبل الأخير من القمة العالمية، استعرضت فعالية «الموروث الشعبي والمواطنة الإيجابية العالمية»، الموروث الشعبي المتمثل برمز «الخيل» بين دولة الإمارات وإسبانيا، حيث يحظى الخيل بمكانة خاصة، وله حضور ورابط مشترك في التاريخ الشعبي بين البلدين، ويعبر عن الوفاء والقوة والجمال في صفاته الفريدة.

وتختتم قمة أقدر العالمية غدا فعالياتها الاستثنائية التي خصصت لتعزيز الفكر والمبادئ الإيجابية القيمة التي تبنتها الرسالة العالمية للمواطنة الإيجابية.

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