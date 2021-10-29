يحيى الغنيمي يخاطب الشباب عبر المحتوى الرقمي والتقليدي

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

بعد أن قدم الشاعر والإعلامي الإماراتي يحيى الغنيمي، تجربة ناجحة في مجال صناعة المحتوى الرقمي عبر برنامجه «كلاكيت»، يتجه حالياً لإصدار أول كتاب له، والذي سيطرحه خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل. مؤكداً أن الكتاب يهدف إلى ترجمة أفكار ومشاعر يمر بها الناس من دون أن يستطيعوا البوح بها أو التعبير عنها، على شكل خواطر وصور تلامس مشاعر القارئ.

وأوضح الغنيمي لـ«الإمارات اليوم» أن الكتاب يحمل عنوان «يين يانغ.. سر القوة»، وهو صادر عن دار «قصة»، في أول تعاون له معها، ويتناول قوة الحياة والعلاقات والمشاعر الإنسانية، وما تشمله من تعدد وتناقضات مثل الخير والشر، والسعادة والتعاسة وغيرها.

وأشار إلى أن اختياره إصدار الكتاب بالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب، لما يمثله المعرض من مناسبة مهمة يجتمع فيها محبو الثقافة من مختلف الدول العربية، وخاصة الجمهور المحلي، وهو الذي يخاطبه ويستهدفه.

ولفت الغنيمي، الذي فاز في «جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الإبداعية»، بالمركز الأول في تأليف الشعر النبطي على مستوى الخليج، أن فرص النشر متاحة أمام الكتّاب والمؤلفين، بفضل وجود العديد من المؤسسات الحكومية التي تستهدف رعاية المواهب الشابة، بالإضافة إلى دور نشر وجهات خاصة تبحث عن هذه المواهب لتنميتها ورعايتها بما يحقق فائدة مشتركة لهذه الجهات وللكتّاب الشباب في الوقت نفسه.

وأضاف: «لدينا العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتيح فرصاً مختلفة لأصحاب الموهبة والأفكار الجديدة، وعلى أصحاب الموهبة السعي للتواصل مع هذه الجهات، وإثبات صدق موهبتهم حتى يحققوا طموحاتهم». وتابع: «أعتقد أن تصحيح مسار النشر على الساحة المحلية يعتمد على دور النشر، التي يجب أن يكون لديها مستوى معين، ومعايير احترافية يجب أن تلتزم بها في اختيار ما تقدمه من كتب، ولديها فريق عمل يجب أن يتصف بالقدرة على التقييم بناء على تلك المعايير».

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