الحافلات الذكية محور الدورة المقبلة من "دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعمال الدورة الثانية من مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي ركزت دورته الحالية على مشروعات النقل الذكي في مجال الخدمات اللوجستية والشحن ونقل البضائع، كما أعلنت الهيئة عن موضوع الدورة المقبلة الذي تم تخصيصه لمشروعات الحافلات الذكية " ذاتية القيادة".

وفازت في الدورة الحالية من التحدي، كل من شركة نيوليكس Neolix من الصين، وياندكس Yandex من روسيا عن فئة الشركات الرائدة، فيما تمكنت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك أبو ظبي بالفوز عن فئة الجامعات المحلية.

وكانت الاختبارات النهائية الختامية للمشروعات المشاركة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة قد ضمت مشروعات للشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، والتي خصصت لمحور الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة، وشملت وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones).

ويتم تقييم المشاركين بناءً على ثلاثة عناصر أساسية، الأول: السلامة ويتضمن الموثوقية والتعامل مع الرؤية والتفاعل مع المشاة والتحكم في السرعة، والعنصر الثاني يتعلق بسهولة الاستخدام، ويتضمن السرعة وسلامة البضائع والسلوك المفهوم، أما العنصر الثالث فيركز على مستوى النضج، من خلال اجتياز السيناريو والتفاعل مع المشغل وتخطيط المسار والقدرة على الكشف والتنبؤ.

ويعد مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، كما يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة .اما تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة فيمثل منصة عالمية للشركات والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير لتنفيذ سيناريوهات وتطبيق تقنيات التنقل الذاتي في دبي.

وأكدت الهيئة أن تنظيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يهدف إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة، والمؤسسات البحثية في هذا المجال، على التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب لوجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة.

يذكر أن تنظيم يأتي تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news