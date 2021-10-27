المصدر: الإمارات اليوم

سيارات

اشتكى سكان في منطقة البوطينة بالشارقة، غياب النظام في صف السيارات داخل المنطقة، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من القاطنين بها يقومون بوضع سياراتهم بطريقة غير صحيحة، ما يتسبب في عرقلة حركة السير بالشوارع.

تنظيم

نوّه مرتادون لمركز «دبي مول» التجاري بدقة التنظيم لحركة الازدحام على المطاعم في المركز، ما يمنع التكدس والاصطفاف العشوائي، وإعطاء الأولوية لأصحاب الهمم والسيدات الحوامل وكبار السن، ما يشكل مظهراً إيجابياً في صالة الطعام بالمركز.

حفرة

أفاد قارئ يسكن في منطقة الخان 2 بوجود حفرة كبيرة أمام البنايات بالمنطقة الترابية، من دون وجود أي لافتة تحذيرية، مشيراً إلى صعوبة رؤية الحفرة في المساء، ما قد يتسبب في وقوع أضرار جسيمة بالسيارات.

صيانة

أسهمت الإشارات المرورية المؤقتة التي تم تركيبها عند دوّار الزوراء في عجمان، أخيراً، في تخفيف الازدحامات المرورية خلال أوقات الذروة، والحد من تجاوز السائقين من كتف الطريق. ويأمل السائقون في إعادة صيانة طريق الدوّار المتهالك قبل تفعيل الإشارات المرورية بشكل رسمي.

بنك

تلقى متعامل مع بنك محلي بريداً إلكترونياً بشأن بطاقة الائتمان التي حصل عليها من البنك، يبلغه بفرض رسوم سنوية على البطاقة الخاصة به، مشيراً إلى أنه عندما تم تقديم البطاقة تلقى تأكيداً من المندوب بأنها مجانية مدى الحياة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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