شرطة أبوطبي تكرم شخصين لأمانتهما بإعادة مال مفقود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي، شخصين، عربي وآسيوي، تقديراً لأمانتهما بإعادة محفظة يد بها مبالغ مالية ومستندات رسمية إلى إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بعد العثور عليها في محطة الحافلات الرئيسة في مدينة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مشيداً بنزاهتهما وجهودهما المخلصة ‏في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن تصرفهما يسهم في ترسيخ القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعرب المكرمان عن سعادتها بالتكريم من شرطة أبوظبي وأكدا الحرص على أداء الواجب ومواصلة بذل مزيد من العطاء وفعل الخير.



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