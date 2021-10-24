43 دولة معترف برخص قيادتها في دبي ويمكن استبدالها خلال لحظات

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الدول المعترف برخص قيادتها في دبي يبلغ 43 دولة تقع في مختلف قارات العالم.

ويمكن التقدم بطلبات الاستبدال عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة الكائنة في كل من أم الرمول والطوار وديره والبرشاء والمنارة والكفاف، بالإضافة إلى مركز تسجيل المركبات في حتا.

وتضم قائمة الدول المعترف برخص قيادتها في دبي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالإضافة الى استراليا، وكذلك 5 دول خليجية تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وتشمل قائمة الدول الأوروبية المعترف برخص قيادتها كل من ليتوانيا أيسلندا، رومانيا، هولندا، النمسا، البرتغال، إستونيا، ألمانيا، اليونان، فرنسا، المجر، قبرص، إيطاليا، السويد، بريطانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، سويسرا، بلجيكا، والنرويج، بالإضافة إلى لاتفيا، سلوفينيا، بولندا، إيرلندا، مونتينيغرو، ألبانيا، إسبانيا، الدنمارك، مالطا، فنلندا، تركيا، صربيا، أوكرانيا،ولوكسمبورج.

ومن القارة الإفريقية يعترف في إمارة دبي برخصة القيادة الصادرة عن دولة جنوب إفريقيا، فيما تضم قائمة دول شرق آسيا كل من اليابان، كوريا الجنوبية هونغ كونغ، جمهورية الصين الشعبية، نيوزلندا، سنغافورة.

ووفقا للهيئة، فانه يمكن للمواطنين والمقيمين من حاملي إقامة دبي من الذين يحملون رخصة قيادة من تلك الدول، استبدال رخصهم عبر اتباع إجراءات بسيطة وسريعة تضمن إصدار رخصة.

ويجب تقديم عدد من الوثائق المطلوبة تتضمن رخصة القيادة الأصلية للدول المستثناة وصورة عنها مع توفير ترجمة قانونية للرخصة في حال كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى الهوية الإماراتية الأصليّة سارية المفعول ونتيجة فحص نظر إلكتروني.



وتتضمن الشروط والأحكام التي يخضع لها استبدال رخصة القيادة الصادرة من الدول المعترف برخصها، حضور المتعامل شخصيا إلى مراكز إسعاد المتعاملين أو من ينوب عنه قانوناً إلى المراكز.

وتنض الشروط على عدم إمكانية استبدال رخصة القيادة لحاملي جوازات السفر المزدوجة إذا كانوا من الدول غير المصرّح لها بالاستبدال وكانت الإقامة مُثبتة في جواز السفر الصادر عن إحدى تلك الدول.

وتشير الأحكام أيضا إلى انه عند استبدال رخصة القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون لجنسيات مجلس التعاون يجب أن تكون الرخصة المُراد استبدالها سارية المفعول، وعليه سيتم سحب الرخصة الأصل.

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